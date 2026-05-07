確定した刑事裁判をやり直す「再審」をめぐり、自民党内の議論が大詰めを迎えています。■争点「抗告」とは自民党本部で7日午後2時から始まった部会で、法務省側は再審制度の見直しを盛り込んだ再修正案を提示しました。再審の見直しをめぐっては法務省側と自民党の一部の議員の間に大きな隔たりがあり、7日の再修正案で合意できるのかが焦点となっています。改めて議論のポイントを整理します。争点となっているのは、裁判のやり