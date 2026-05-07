今回は、以下の質問が届きましたので回答します。「50代で一人暮らしです。普通預金に全財産の500万円を入れたままですが、よいですか？」（匿名希望）ある程度まとまった資金がある場合、どのように運用すべきか悩む人は多いものです。特に一人暮らしでは、運用に対する不安だけでなく、病気や老後への備えなど“生活全体への不安”を感じやすい傾向があります。では、このような状況ではどのように資金を管理すればよいのでしょ