一部の地域では、通夜において一晩中ご遺体のそばでロウソクと線香を絶やさず焚く『寝ずの番』という風習があります。地域によって、どのように寄り添うかはさまざまです。【漫画】『第二十八談 寝ずの番』全編を読む原作・夜馬裕さん、作画・外本ケンセイさんの作品『厭談夜話』は、夜馬裕さんが30年以上かけて集めた実話をもとにしたオムニバス形式のホラー作品です。同作の抜粋エピソード『第二十八談 寝ずの番』では、昭和時代