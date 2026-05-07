フランス国民議会は5月6日、不法に取得した他国の文化財の返還手続きを簡素化することを目的とした法案について、賛成141、反対0で可決しました。同法案は手続きに従って今後、上院で審議されます。 同法案は4月30日、7人の国民議会議員と7人の上院議員からなる対等混合委員会によってまとめられました。（提供/CGTN Japanese）