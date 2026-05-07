将棋の藤井聡太六冠(23)のタイトル4連覇がかかる名人戦の第3局は、互角の形勢で1日目を終えました。石川県七尾市の旅館で始まった名人戦七番勝負の第3局。藤井六冠はここまで2連勝で、勝てばタイトル防衛に王手、対する挑戦者の糸谷哲郎九段(37)は巻き返しを狙います。糸谷九段の先手で始まった7日の対局は、お互いに攻めのきっかけを探りあう状況が続き、藤井六冠が1時間の長考を見せるなど、慎重に指し手を進める展開に。