YouTuberのがーどまんさんは5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。妻でYouTuberのふくれなさんとのツーショットを公開したところ「顔どうしたの…？」「本当に精神的に参ってそう」といった声が寄せられています。【写真】ふくれな＆がーどまんの夫婦ショット「もう私達の知ってるふくれなじゃない…」がーどまんさんは「2人から報告があります」とつづり、1枚の写真を投稿。自宅と思われる場所で撮影したふくれなさんとのツーショ