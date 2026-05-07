5月14日に何が起こる？新情報に注目！カーナビや自動車用AV機器を広く手掛けるパイオニア カロッツェリアが2026年5月7日、公式サイトトップページに謎のティザー画像を公開しました。公開された画像は「2026.5.14 COMING SOON」の文字とともに、うっすらと浮かび上がる複数のシルエットが確認できます。【画像】ヒントは2月開催の大阪オートメッセ2026のブースにあり？ カロッツェリアファンは5月14日をお楽しみに！（11枚）