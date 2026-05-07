長崎・佐世保市にあるハウステンボスは、5月31日（日）までの期間限定で、旬の食材を贅沢な料理で堪能できるグルメフェスティバル「テイストオブ九州〜春〜」を開催中。旅情を誘う風景の中で、山や海の素材を使った料理や九州産ワインを味わうことができます。今回クランクイン！トレンドは試食会に参加し、春の美食体験を取材してきました。【写真】どれも絶品！「テイストオブ九州〜春〜」メニュー一覧■運河を眺めながら満