山形県東根市に住む７０代の男性が現金２９００万円をだまし取られたことがわかりました。 【写真を見る】ニセ警察詐欺に注意！ 70代男性が2900万円だましとられる特殊詐欺被害にキャッシュカードも持ち去られる（山形） 手口は全国的に被害が相次いでいる警察官に成りすます詐欺。ニセ警察詐欺でした。 ■何があったのか詳しく 警察官のような服を着た男。これらの人物はすべてニセの警察官です。こうした警察官をな