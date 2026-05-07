多くの車が行き交う交差点に集まる人たち。囲んでいるのは、横転した車。車の上に乗ってドアを開け、中からドライバーを引き上げます。出てきたのは、男性。どうやら無事のようです。事故の瞬間がドライブレコーダーに記録されていました。右から交差点に入ってきた車。次の瞬間、車は歩道の縁石にぶつかりはずみで横転。道を横断しようとしていた人は、思わず後ずさり。近くにいた人たちが横転した車に駆け寄り、ドライバーを助け