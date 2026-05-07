4月28日、発電機のトラブルで一時漂流状態となったフェリー屋久島2。欠航が続いていましたが、5月8日から運航を再開することが分かりました。鹿児島と屋久島を結ぶフェリー屋久島2は4月28日、航行中に発電機にトラブルが発生し、錦江湾で一時漂流状態となりました。運航する折田汽船によりますと、発電機用の重油に海水が混入し、不具合が生じたことが原因だということです。折田汽船は発電機の分解や洗浄を行