10日は母の日です。今年は、物価高でも日頃の感謝を込めて、ちょっと良いものを贈る人が多いようです。7日朝、鹿児島市の園芸店を訪ねると…。（シャン・ド・フルール・荒木美帆子店長）「こちらは今朝届いたばかりの県内外から取り寄せたいろんな品種のカーネーション」店には、約30種類、色とりどりのカーネーションが並んでいました。7日は、店休日だというこちらの店。母の日を前に、カ&#