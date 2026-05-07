熊本地震からの「復興の象徴」とも呼ばれた八代市の新庁舎の工事を巡るあっせん収賄事件で、警視庁などが市議会事務局の家宅捜索に入りました。逮捕されたのは、八代市議の成松由紀夫容疑者（54）と建設会社代表・園川忠助容疑者（61）、元市議の松浦輝幸容疑者（84）です。成松容疑者らは、熊本地震で被災した八代市の庁舎建て替え工事をめぐり、前田建設工業側が落札できるよう市の職員に働きかけた見返りに6000万円の賄賂を受け