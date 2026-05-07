県澱粉協同組合連合会が、県庁を訪れ、でんぷんの原料となるサツマイモの生産拡大などを塩田知事に求めました。7日、県澱粉協同組合連合会の中原浩一会長など12人が県庁を訪れ、塩田知事に要望書を手渡しました。サツマイモを原料とするでんぷんを生産してるのは。全国で鹿児島県だけです。和菓子やはるさめなどに使われているサツマイモでんぷんは、重要な食品と言われています。県澱粉協同組合連合会によりますと、原料