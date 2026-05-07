大阪・和泉市で母親と娘が殺害された事件で、警察が凶器とみられる刃物のようなものを押収していたことがわかりました。無職の杉平輝幸容疑者（51）は4月、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で、元交際相手とみられる村上裕加さん（41）を刃物のようなもので刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察によりますと杉平容疑者は逮捕前、裕加さんの母親、和子さん（76）の殺害もほのめかしていたということです。その後の捜査関係