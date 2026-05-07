「イット！」に寄せられた追突事故の瞬間映像。交差点で一時停止した軽自動車に、後ろから走ってきた車が追突。軽自動車は、はじかれるように画面から消えてしまいました。6日午後9時過ぎ、埼玉・川越市の住宅街で起きた事故。当時の様子について現場に駆け付けた男性は「家の中にいたところ、急ブレーキ音と衝突音がしたので、これはすごい事故かなと思いました」と話しました。事故はなぜ起きたのでしょうか。追突された車のドラ