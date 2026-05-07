祈る僧侶たちの後ろに手を合わせる、人型ロボット。周りの僧侶と同じ法衣で、頭はそり上げたよう。6日、韓国ソウルの寺で、人型ロボットが仏教徒として「ガビ」という名前を授かりました。韓国のメディアによりますとガビは、仏教の教えをロボット向けにアレンジし、エネルギーを節約し過充電しないことなどを誓ったということです。一方、中国では拳や足を振り回し見えない敵と戦っているような人型ロボットが。大学の運動会に参