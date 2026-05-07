アメリカ・フロリダ州の湖で撮影された、海上警察官のボディーカメラ映像。救助要請を受け駆け付けた時ボートは、すでに沈みかけていました。ボートには6人が乗っており、飛び降りたとみられる数人が水面を漂っています。岸まで、約3km。一方、ボートには取り残された人たち。すでにほとんど水没している状態で、一刻も早く救助しなければなりません。警察の船に引き揚げていきます。現地のメディアによりますと、当時、現場周辺に