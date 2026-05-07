ぐにゃりと曲がったフェンス。その下には用水路に落ちた車。車体が半分水に浸かっています。事故現場は、愛知・豊田市。6日午前11時過ぎに「車が用水路に落ち、高齢の女性が運転席から出られない」と通報がありました。現場は片側2車線の国道。用水路に落ちた車と別の車が衝突。はずみでフェンスを突き破り、転落したとみられています。クレーン車によって引き上げられた車。中から大量の水があふれ出し、車体の右側は大きくへこん