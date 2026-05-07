6日午前、札幌市。激しく燃え上がるプレハブ。現場は煙に包まれ、サイレンが鳴り響きます。火の勢いが強く、周りの住宅にも燃え移ります。消防車11台が駆けつけ消火活動が行われた結果、消し止められました。プレハブは、ほぼ全焼。消防などによりますと、けが人はいないということです。