仙台市に設置された防犯カメラに映った動物。短い耳に、細長い尻尾。猫のような声で鳴くハクビシンです。防犯カメラを設置した人は「庭に大きなフンがあって、（中に）木の実などがいっぱい。イヌとかネコじゃないだろうなと思って調べたら、ハクビシンだった」といいます。ジャコウネコ科で雑食性のハクビシン。高い繁殖力を持ち農作物を食い荒らすなど大きな被害が予想され、対策の必要が高いとされる重点対策外来種に指定されて