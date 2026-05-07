元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏（50）が7日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上では、AIアナウンサーの動画が話題に。実際の人物と見分けのつかないレベルのアバターが流ちょうに話し、また英語にも対応していた。これを受けて、長谷川氏は「全てAIで作成したニュース映像もうね勝てないってこれには」と驚きをつづる。また「絶対に噛まない絶対に不倫して文春とかない24時間365日働いて文句言