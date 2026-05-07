タレント狩野英孝（４４）が７日、都内で行われたプライムビデオ「リターン・トゥ・サイレントヒル」（１５日より独占配信）の試写会イベントに出席した。狩野は、同作の原作であるホラーゲーム「ＳＩＬＥＮＴＨＩＬＬ」シリーズの大ファンであることを自身のＹｏｕＴｕｂｅで公言しており、この日も主役・ジェイムスをイメージした衣装で登場するほどの気合ぶり。また自身の作品愛のみならず最近、ダウンタウン・松本人志の