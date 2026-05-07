ラグビー・リーグワン１部でレギュラーシーズン（ＲＳ）２位の埼玉は７日、最終節のＢＬ東京戦（９日、熊谷ラグビー場）に向け練習を行った。ＣＴＢ谷山隼大が、第９節（２月２１日）の神戸戦以来に先発する。取材に応じ「巡ってきたチャンス。ものに出来るように、一生懸命頑張りたい」と、腕をまくった。昨年４月にリーグワン初キャップを獲得し、今季は４試合に出場。日本代表でも不動の１３番、ディラン・ライリーらとポジ