【モデルプレス＝2026/05/07】元タレントの木下優樹菜が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「愛情たっぷり」と話題の雑盛り弁当◆木下優樹菜「急ぎすぎて雑盛り」弁当披露木下は「急ぎすぎて雑盛り〜」と記し、3人分の弁当の写真を投稿。黒ごまやふりかけを散らした白ごはんに、表面はこんがり、身はふっくらと仕上がった焼き鮭、卵焼き、えのきの和え物、きんぴ