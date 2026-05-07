【モデルプレス＝2026/05/07】BLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）が7日、自身のInstagramを更新。日本時間5月5日にニューヨークのメトロポリタン美術館で開催されたファッションの祭典「コスチューム・ インスティテュート・ガラ」（通称：MET GALA） で集結した、BLACKPINK4人での自撮り写真が反響を呼んでいる。【写真】世界的4人組アイドルメンバー集結 美スタイル輝く◆BLACKPINK4人集結メットガラのトイレで自撮り