【モデルプレス＝2026/05/07】プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が5月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもたち手作りのケーキを公開した。【写真】4児の父・39歳五輪選手「フルーツいっぱいで美味しそう」子どもが作った鯉のぼりケーキ◆織田信成、子どもたち手作りのケーキ披露織田は「子どもたちが作ってくれた鯉のぼりケーキ食べて UNOして楽しむGW最終日」とつづり、3枚の写真を1枚にまとめて投稿。ス