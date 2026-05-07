【モデルプレス＝2026/05/07】5人組ガールズグループ・ILLIT（アイリット）のX（旧Twitter）が5月6日、更新された。メンバー全員の幼少期ショットを公開し、話題となっている。【写真】K-POPグループメンバー「貴重」幼少期ショット公開◆ILLITメンバーの幼少期ショット一挙公開投稿では「遅れた子供の日記念」として、イロハ（IROHA）、ユナ（YUNAH）、ウォンヒ（WONHEE）、ミンジュ（MINJU）の幼少期と現在の比較ショットを投稿