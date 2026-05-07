今年3月まで13年近く鹿児島市立病院の院長を務めた坪内博仁さん(78)。坪内さんにきょう7日、市立病院で初めて「名誉院長」の称号が贈られました。 高知県出身の坪内博仁さんは、2013年から今年3月まで鹿児島市立病院の院長を務めました。 在任期間は12年8か月。2015年の市立病院の移転や高度な急性期医療の拡充、がん治療・支援センターの開設などに力を尽くしたことから、市立病院で初めてとなる「名誉院長」の称号が贈