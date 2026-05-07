【モデルプレス＝2026/05/07】モデルの近藤千尋が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。ゴールデンウィーク明けの手作り弁当を公開した。【写真】36歳3児の母モデル「今日も変わり映えのない」親近感わくGW明けのお弁当◆近藤千尋、GW明けのお弁当披露近藤は「今日も変わり映えのないお弁当 笑」と記し、手作りしたお弁当の写真を投稿。卵焼き、鶏肉、にんじんの和え物、ほっくりと仕上がったかぼちゃの煮物、ちくわの磯辺