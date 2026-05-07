【モデルプレス＝2026/05/07】モデルの森絵梨佳が5月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子への手作り弁当を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「バランス完璧」彩り豊かな手作り弁当◆森絵梨佳「息子のお気に入り」おかず詰めたGW明けのお弁当披露森は、朝の挨拶とともに「本日の小学生弁当 GWがおわり今日からお弁当もスタート」と記し、息子のために作ったお弁当の写真を投稿。「豆苗のニンニク炒めは息子のお気に