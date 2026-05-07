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欧州株反落、前日大幅高に調整の動き 東京時間19:09現在 英ＦＴＳＥ100 10371.07（-67.59-0.65%） 独ＤＡＸ24861.22（-57.47-0.23%） 仏ＣＡＣ40 8299.66（+0.24+0.00%） スイスＳＭＩ 13271.87（-11.39-0.09%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:09現在 ダウ平均先物JUN 26月限50033.00（-1.000.00%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7393.50（+4.00+0