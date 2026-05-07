『機動戦艦ナデシコ』『モーレツ宇宙海賊』などで知られるアニメ監督で演出家の佐藤竜雄さんが、4月24日に肝不全で亡くなった。61歳。アニメ企画・制作の会社「NAGOMI」が7日に発表した。突然の訃報にSNS上では関係者から追悼の声があがっている。【画像】アニメ監督の佐藤竜雄さん死去訃報全文訃報については書面にて「弊社制作のアニメーション作品において、監督としてご参画いただき多大なるご尽力を賜っておりました佐