北海道北広島市の自立支援施設で2022年、男女2人が焼死した事件で、札幌高検は7日、殺人と現住建造物等放火の罪に問われた元入居者は心神喪失状態だったと認定し無罪とした札幌高裁判決について、上告を断念したと発表した。