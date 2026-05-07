8日は大気の状態が不安定で雷雨に注意が必要です。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■8日は天気急変の恐れ落雷や竜巻などの突風に注意8日（金）は上空に強い寒気を伴った低気圧が日本海へ進む予想です。北日本や東日本を中心に日本海側から天気が崩れるでしょう。関東でも昼過ぎから夜遅くにかけて、急な雷雨となる恐れがあります。大気の状態は非常に不安定となり、竜巻などの突風や降ひょうの恐れもあります。農作