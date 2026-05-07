お笑いタレント狩野英孝（44）が7日、都内で行われた映画「リターン・トゥ・サイレントヒル」（15日からPrime Videoで独占配信）のスペシャル試写会イベントに登壇した。KONAMIのサイコロジカルホラーゲーム「SILENT HILL 2」の実写映画化。狩野はゲーム実況で「SILENT HILL」シリーズへの愛を爆発させてきた。主人公ジェイムスをイメージした衣装で登場し「ラーメン、つけ麺、僕イケメン！」を披露。「ジェイムスに限りなく寄せま