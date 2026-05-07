5月7日、来シーズンから新リーグの「B.ONE」に所属する岩手ビッグブルズは、2026－27シーズンに向けた新体制を発表した。すでに鈴木裕紀ヘッドコーチの退任や3選手の退団を発表していた岩手だが、今回は吉永大器氏の新ヘッドコーチ就任と、複数選手の契約合意を伝えている。 新しく指揮を執る吉永氏は、福岡県出身の現在45歳。流通科学大学を卒業後、バンビシャス奈良やライジングゼ