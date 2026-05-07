○アバントＧ [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.38％にあたる50万0300株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。 ○ユーザーロカ [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.61％にあたる10万株の自社株を消却する。消却予定日は5月31日。 ○富士フイルム [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.78％にあたる972万6900株の自社株を消却する。消却予定日は6月30日。 ○横河電 [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.5％にあ