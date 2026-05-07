―生成AI革命はインフラ分野こそが富の源流、出遅れグロース市場が草刈り場に― 東京株式市場が大活況の様相を呈している。日経平均株価は4月27日に終値で初めて6万円台に乗せ最高値を更新、リスクオンの流れを鮮明とした。その際、指数寄与度の高いAI・半導体関連の主力株を中心に異彩人気を博する銘柄が続出した。さすがに買い疲れ感も否めずその後は調整局面に移行し、5万9000円台で上下動を繰り返してい