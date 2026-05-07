セキド [東証Ｓ] が5月7日大引け後(19:30)に決算を発表。26年3月期の最終損益(非連結)は10.9億円の赤字(前の期は5.4億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は200万円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の最終損益は6.9億円の赤字(前年同期は3.3億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-8.6％→-29.5％に急悪化した。 株探ニュース