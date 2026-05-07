3人制バスケットボール「EXPLORERS KAGOSHIMA」の選手達が、開幕戦を前に鹿児島市長を表敬訪問しました。 鹿児島市の下鶴市長を訪れたのは、3人制プロバスケットボールチーム「EXPLORERS KAGOSHIMA」の戸島代表取締役や選手など4人です。 EXPLORERS KAGOSHIMAは、世界大会への出場権をかけた「3×3UNITED」に参戦していて、今年3月のプレーオフでは12チーム中9位という結果に終わりました。今シ