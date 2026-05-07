中東情勢の緊迫化に伴う石油由来の原料「ナフサ」の供給不安が市民生活に影響を及ぼし始めています。枕崎市では指定のごみ袋が品薄に。市は過度な買いだめをしないよう冷静な対応を呼び掛けています。（山下香織キャスター）「枕崎市に来ています。市内の店では今、生活に欠かせないある物が品薄になっているそうなんです」お客さんが探していたのは市の指定ごみ袋です。（お客さん）「姉から電話が来て他店になかったか