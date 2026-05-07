明日の九州北部は、午前中は気圧の谷に入って、湿った空気の影響を受けそうです。 午後は、高気圧が東シナ海へと進み、西日本を緩やかに覆うでしょう。 ▽8日(金)の天気 ▽8日(金)の気温 ▽8日(金)の海上 風と波 ▽週間天気