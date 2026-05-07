この記事をまとめると ■日本の自動車メーカーは海外で高級ブランドも展開している ■レクサス以外の同カテゴリーに属する他メーカーは国内市場に参入していない ■海外勢力を迎え撃つためにもともとの国内市場規模が大きかったトヨタはレクサスを投入した なぜレクサスは日本でも人気なのか レクサスはトヨタが展開する上級車ブランドで、2026年には、LサイズセダンのESがフルモデルチェンジを行う。従来型のハイブリッドはすで