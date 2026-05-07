ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船に乗船し、その後、死亡した女性と接触があったオランダ人の客室乗務員が、感染した疑いのある症状で入院したと地元メディアが報じました。オランダメディアは7日、KLMオランダ航空に勤務するオランダ人の客室乗務員の女性にハンタウイルスに感染した疑いのある症状がみられ、アムステルダムの病院に入院したと報じました。症状は軽いということで、検査を受けているということで