5月8日（金）の近畿地方は、あちらこちらで一時雨が降るでしょう。雨具の出番がありそうです。 日本海に進む低気圧に向かって、南から湿った空気が流れ込むでしょう。また、気圧の谷が通過する影響で全般に雲が多く、朝から夕方にかけて、広い範囲で一時雨が降る見込みです。降る時間は長くなく、降り方も強まることはなさそうで、折りたたみ傘でしのげるくらいとなりそうですが、雨具は持っておいた方がよいでしょう。夜は晴