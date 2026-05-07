ハンタウイルスへの集団感染の疑いがあるクルーズ船がスペインのカナリア諸島に向けて出発しました。こうしたなか、クルーズ船が出航した南米アルゼンチンの保健省は、感染源を特定するための調査を開始しました。ロイター通信によると、3日からカーボベルデ沖で足止めされていたクルーズ船「MVホンディウス号」はカナリア諸島に向けて出発しました。乗客乗員およそ150人を乗せたクルーズ船について、スペインの保健相は3日以内に