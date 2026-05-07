芸能界きってのスイーツマニア・的場浩司が6日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。かまいたち山内健司、濱家隆一らとスイーツについて熱く語った。スイーツ好きとしても知られ、「的場スイーツ」（ワニブックス）など著書も多数出版する的場は新しく開拓するスーツ店選びについて独自の基準があることを明かした。的場は情報を得てからスイーツ店にいくのではなく、「仕事終わりに普段、行かないような地域に車を停