TBSラジオ「JUNK」（月曜〜金曜深夜1時）が7日、番組公式Xを更新。8日深夜放送の「金曜JUNKバナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1時）で、体調不良による休養中のバナナマン日村勇紀（53）の代役として、お笑いコンビ、ネコニスズが登場すると発表した。番組公式Xは「【バナナマンのバナナムーンGOLD】今週金曜日のバナナムーンGOLDは、ネコニスズのお2人をお迎えしてお送りします！お楽しみに」と伝えた。先週はハリ