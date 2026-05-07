俳優でフィギュアスケーターの本田望結（21）が6日、Instagramを更新。「夢月さんにメイクしてもらった」とつづった最新ショットを投稿し、反響が寄せられている。【映像】“10kg減”本田望結の最新ショット（複数カット）これまでもInstagramで、真っ赤なドレスをまとったスタイル際立つ装いや、お酒をたしなむプライベート動画など、さまざまな表情を見せてきた本田。21歳の誕生日を報告した2025年6月2日の投稿では、「食生